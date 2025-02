Serie B. Adamant, il calendario della seconda fase

Sono definite le date della seconda fase del campionato di serie B interregionale. L’Adamant esordirà domenica 16 febbraio alle 18 in casa contro gli Stings Mantova, poi sabato 22 (ore 21) sul parquet di Pizzighettone, domenica 2 marzo in casa con la Gardonese, il 9 trasferta assai impegnativa a San Giorgio sul Legnano. Mercoledì 12 alla Bondi Arena arriva la Social Osa, per chiudere il girone di andata sabato 15 marzo (ore 21) a Iseo. L’Adamant approccia a questi play-in con il confortante bottino di 14 punti conquistati negli scontri diretti della stagione regolare, dietro solo a Pordenone, prima con 16.