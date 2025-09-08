Serie B. Adamant, lavori in corso per il 21. Benedetto: "Pronti per Livorno»

Due squadre che si sono equivalse, un po’ come nel primo test di una decina di giorni fa, e che si sono portate a casa indicazioni positive a due settimane dal via del campionato. Ferrara e Vicenza si sono date battaglia nell’amichevole di sabato pomeriggio alla Bondi Arena, che ha visto i biancazzurri prevalere per tre quarti su quattro, ma i vicentini aggiudicarsi il risultato complessivo al termine dei quaranta minuti (79-80). Non così fluida l’Adamant come la si era vista contro la Virtus Imola, ma diverso anche lo spessore degli avversari, ben più pronti rispetto ai corregionali degli estensi: è stata una gara vera, con tanti contatti, sporca il giusto e in cui Ferrara ha dimostrato ancora di saperci stare. "Stiamo continuando a lavorare e a mettere dentro ulteriori concetti con l’obiettivo di arrivare pronti al campionato – la breve analisi di coach Benedetto –, i ragazzi mi stanno dando le risposte che chiedevo, durante la settimana lavoriamo bene e i nuovi si sono già integrati al meglio. L’esordio ufficiale si avvicina e in queste due settimane che mancano alla sfida con Livorno lavoreremo su altri aspetti in modo da arrivare pronti a quella partita". L’Adamant ha in Renzi un lungo atipico rispetto a quelli avuti nelle ultime due stagioni di B2, capace di aprire il campo e di essere costantemente pericoloso dall’arco, ma anche di muoversi sapientemente spalle a canestro: il gioco biancazzurro è già molto incentrato sull’ex centro di Trapani, che in attacco si prenderà tante responsabilità, come normale che sia dall’alto della sua esperienza e del suo talento balistico. Oggi si torna in palestra, sabato prossimo ultimo test della preseason, alle 17 contro Fidenza, altra pari categoria: poi il mirino sarà puntato sull’esordio quasi proibitivo del 21 settembre contro la Pielle Livorno.

j.c.