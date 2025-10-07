Serie B basket. Feba, bene la prima. Sconfitta Lerici

La Bagalier Feba Civitanova vince 73-47 (18-12; 39-21; 55-37; 73-47) sulla Gino Landini Lerici nella prima giornata del torneo di Serie B di basket femminile. Il coach civitanovese Dragonetto ha schierato Iannello 5, Perini 16, Gelsomini, Romanelli 2, Binci ne, Smajic 14, Bocola 6, Ortolani 13, Pelliccetti, Mandolesi 11, Pepe 6. In avvio la Feba dopo un po’ si è scrollata di dosso l’iniziale torpore iniziando a ingranare, impattando sul 10-10 e poi chiudendo la prima frazione sul 18-12. Nel secondo quarto la musica è cambiata, le locali hanno aumentato l’intensità in attacco oltre anche a quella in difesa. Le liguri fanno fatica a trovare canestro mentre le biancoblu iniziano a bucare la retina con più continuità, grazie anche alle giocate di Perini e soprattutto di Smajic, chiudendo all’intervallo lungo sul 39-21. Nel terzo le biancoblù hanno perso qualche pallone di troppo e ne ha approfittato la squadra ospite arrivando a -8. Poi la Feba ha trovato il bandolo della matassa e con Mandolesi è riuscita ad allungare, chiudendo il terzo quarto con un buon margine. Nell’ultimo quarto la Feba ha indirizzato il match sui binari giusti e chiuso 73-47.