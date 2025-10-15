Serie B. Consultinvest a Faenza. Valentini da forfait

Arriva il turno infrasettimanale. Oggi alle 20,30 la Consultinvest Loreto è a Faenza per la quinta giornata del campionato di serie B Nazionale. I pesaresi che sono neopromossi, finora non hanno mai vinto. "E’ un testa coda, noi siamo a zero punti, loro viaggiano a punteggio pieno – spiega coach Gabriele Ceccarelli –, giocheremo ancora senza il nostro pivot titolare Andrea Valentini che salta la terza partita consecutiva delle prime cinque. E’ quindi una sfida ad alto rischio, difficilissima, che dovremo approcciare nel migliore dei modi. Servirà una bella impresa se vogliamo vincere in trasferta sul campo della capolista. Noi abbiamo fatto comunque una bella prova a Roma, nell’unica trasferta finora giocata, proveremo a ripetere quella prova, sapendo che sarà durissima".

Sugli avversari: "Conosciamo Faenza, hanno due esterni del 2004, Fragorana e Vettori che stanno producendo 19 e 17 punti di media, quindi quasi 40 punti in due. Il terzo esterno, Santiangeli, di cui si avvalgono in tutte le altre squadre di B1 potrebbe essere un titolare". Una compagine che si presenta come un vero osso duro: "In rosa hanno anche il pesarese Stefanini che conosciamo bene, hanno una rotazione lunga, di talento, fisica. Noi proveremo con le nostre armi a tenere la gara punto a punto, tentando nel finale a fare uno scherzetto a Faenza". "E’ una partita molto difficile – interviene il general manager Federico Ligi – , contro una squadra da 5 stagioni in questa categoria che ha cambiato parecchio rispetto allo scorso anno, ringiovanita ma sempre molto competitiva. Noi dobbiamo continuare a lavorare con fiducia, i risultati arriveranno".

Beatrice Terenzi