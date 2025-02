Serie B donne: a San Lazzaro. La capolista Cavezzo per la Bsl di Dalè

La Bsl cerca l’impresa, il Peperoncino lo squillo in trasferta. Oggi le bolognesi di serie B, sono attese dalla quarta di ritorno. La Bsl San Lazzaro alle 19 ospita alla palestra Rodriguez la capolista Cavezzo. Serve una prestazione straordinaria alle ragazze di Paolo Dalé per cercare di fermare la squadra modenese che dopo 18 partite è ancora a punteggio pieno. Trasferta per il Peperoncino. La formazione di Massimo Annunziata a Rimini alle 21 contro l’Happy Basket.

Le altre gare: Ferrara-Fidenza, Castel San Pietro-Scandiano, Faenza-Cesena, Forlì-Parma, Valtarese-Puianello, Piumazzo-Valdarda.

La classifica: Cavezzo 36; Puianello 30; Valdarda 28; Piumazzo 26; Castel San Pietro e Rimini 24; Cesena 20; Valtarese e Bsl San Lazzaro 18; Faenza 16; Scandiano e Fidenza 14; Peperoncino 8; Parma 6; Ferrara 4; Forlì 0.