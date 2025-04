Serie B donne basket: Peperoncino sfida Scandiano per confermare la salvezza

Il campionato di serie B donne di basket va verso la conclusione. Dopo la sosta pasquale della settimana scorsa, in questo weekend si gioca gran parte della penultima giornata di regular season, anche se la maggior parte dei verdetti è già stata data e la classifica salvo rare eccezioni è in pratica definita.

Ultimo appuntamento in trasferta della stagione regolare per il Peperoncino. Questa sera alle 20,45 le ragazze di Massimo Annunziata, già certe della salvezza raggiunta con largo anticipo, sono attesa dalla sfida in casa dello Scandiano.

Per le giallorosse che chiuderanno il 3 maggio in casa contro Faenza, è l’occasione di conquistare altri due punti e confermare il crescendo di questo finale di annata.

Rimane da riprogrammare il confronto che metterà di fronte Ferrara e Bsl San Lazzaro.

Anche se non ha più nessuna motivazione di classifica, il confronto tra Vis Rosa e Bsl inizialmente programmato per domani è stato rinviato visto la sosta di tutto lo sport in occasione delle esequie di Papa Francesco.

Sabato prossimo alle 21, in contemporanea con tutte le altre partite, le biancoverdi di coach Paolo Dalé ospiteranno alle Rodriguez il Magik Rosa Parma, probabile quindi che, vista la festività dell’1 maggio la federazione decida di far disputare la sfida in quei giorni per poi far si che tutte le partite dell’ultimo turno si giochino insieme. Nei prossimi giorni verrà fatta chiarezza.

Le altre gare: Faenza-Rimini, Fidenza-Puianello, Forlì-Valtarese, Basket Sisters Piumazzo-Magika Castel San Pietro Terme, Magik Rosa Parma-Cavezzo, Valdarda-Cesena.

La classifica: Cavezzo 56; Puianello e Valdarda 44; Sisters Piumazzo 40; Rimini e Magika Castel San Pietro 38; Fidenza 30; Cesena e Valtarese 28; Scandiano 26; Bsl San Lazzaro e Faenza 24; Peperoncino 12; Magik Rosa Parma 10; Vis Rosa Ferrara 6, Forlì 0.

f. m.