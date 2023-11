Serie B donne. Faenza mette ko la capolista C.San Pietro

In B femminile grandissima vittoria del Faenza Basket Project che schianta 81-47 (23-11; 43-20; 58-29) la capolista Magika Castel San Pietro, infliggendole la prima sconfitta in campionato. Le faentine torneranno in campo domenica alle 17.30 in casa del Basket Finale Emilia. Il tabellino: Edokpaigbe 27, Panzavolta 7, Porcu 3, Manaresi 5, Gori 6, Ciuffoli C. 7, Bandini 5, Morsiani 6, Rotaru, Grande 13, Bernabé 2, Ciuffoli E. All.: Sferruzza Classifica: Castel San Pietro 14; Forlì 12; Rimini e Faenza 10; San Lazzaro 8; Castello d’Argile 6; Cesena 4; Finale Emilia 0. C femminile: torna alla vittoria il Capra Team Ravenna, superando senza problemi il Monte San Pietro con un netto 82-47 (23-14; 45-25; 64-34). Le ravennati ritorneranno in campo sabato alle 21 in casa con il Global Bologna. Il tabellino di Faenza: Gonzalez 28, Lolli Ceroni 15, Vannucci 6, Onyekwereg 4, Pirazzini 2, DaSara 2, Calabrese 4, Balaj 6, Gentile 3, Cavassi 4, Rossi 4, Sabbatani 3. All.: Colucci Classifica: Granarolo e Aics Forlì 6; Capra Team e CMB Bologna 4; Monte San Pietro, CSI Sasso Marconi, Vis Rosa Ferrara e CMP Granarolo 2; Castelfranco Emilia, e Vis Trebbo 0.