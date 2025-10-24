Serie B donne. La Bsl San Lazzaro dà spettacolo e guida il girone con Cavezzo e Puianello

Tre su tre e primato per una Bsl San Lazzaro che continua a stupire. Ko e tanti alti e bassi per un Peperoncino che lotta, ma cade. In attesa che domani le squadre tornino in campo per il quarto turno, la Bsl si gode l’ottimo avvio. Reduce dalla bella vittoria interna 73-68 su Scandiano la formazione di Mattia Gori è attesa domani da un nuovo confronto interno. Le protagoniste dell’ultimo successo? Mosconi con 8 punti, Grandi 2, Campalastri 10, Villa, Albieri 16, Springer 12, Talarico, Marchetti, Trombetti 11, D’Agnano 6, Baroncini.

Alle 19 le biancoverdi ospitano alla palestra Rodriguez Puianello, formazione con la quale condividono, con anche Cavezzo, il primo posto.

Cerca riscatto il Peperoncino. Le ragazze di Gioele Nardi sono reduci dal ko in casa del Noceto 68-57. Il tabellino: Monica Secchiaroli, Matilde Cisterna, Terese Secchiaroli 3, Bardasi 3, Cavalli 2, Ramponi, Mandini 2, Venturi 6, Ferrari 8, Grandini 14, Ampollini 9, Agnese Cisterna.

Domani alle 18 il confronto in trasferta con la Magik Rosa Parma, confronto fondamentale anche perché si tratta di una diretta concorrente nella corsa salvezza.

Le altre gare: Vigarano-Cesena, Scandiano-Rimini, Ferrara-Castelfranco, Cavezzo-Ravenna, Valdarda-Valtarese.

I risultati: Rimini-Ravenna 61-55, Puianello-Magik Rosa Parma 66-47, Cesena-Cavezzo 44-83, Vigarano-Valdarda 61-51, Valtarese-Sisters Castelfranco 81-59. Riposa: Ferrara.

La classifica: Cavezzo, Puianello e Bsl San Lazzaro 6; Scandiano, Rimini e Valtarese 4; Valdarda, Sisters Castelfranco, Peperoncino, Ravenna, Noceto e Vigarano 2; Magik Rosa Parma, Cesena e Ferrara 0.

Filippo Mazzoni