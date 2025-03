Serie B e C femminile. Vittoria al fotofinish per Faenza. Capra Team alla fase a orologio

Vittoria al fotofinish per il Faenza Basket Project che supera 62-60 (20-7; 34-30; 50-42) la BSL San Lazzaro, rilanciandosi nelle prime otto posizioni. Decisivo è il tiro libero di Cavassi segnato a pochi secondo dalla fine, che blocca il recupero delle bolognesi portatesi dal 56-61 al 60-61 nell’ultimo minuto. Nel prossimo turno le faentine giocheranno sabato alle 21 a Ferrara con la Vis Rosa. Lo stesso gruppo di giocatrici sarà impegnato anche nella finale del campionato Under 19 dove in palio ci sarà il titolo regionale. La sfida è con le Basketball Sisters Modena che giocheranno in casa l’andata domani, mentre il ritorno sarà al PalaBubani mercoledì 19 marzo: entrambe le gare si giocano alle 18.30. Il tabellino di Faenza: Panzavolta 5, Babini 4, Cavina 2, Cavassi 16, Ciuffoli C. 7, Mazzoni ne, Minguzzi, Scekic 12, Rotaru, Onyekwere 3, Bernabè 2, Ciuffoli E. 11. All.: Leonardi Classifica: Cavezzo 46; Puianello 36; Valdarda, Piumazzo e Castel San Pietro 34; Rimini 32; Cesena, Valtarese, Faenza e Scandiano 22; San Lazzaro e Fidenza 20; Castello d’Argile 10; Parma 8; Ferrara 4; Forlì 0.

In C femminile terminata la stagione regolare, nel week end inizierà la fase a orologio lunga quattro partite (ogni squadra affronterà in casa le due formazioni che la seguono in classifica e fuori le due che la precedono) e ai playoff accederanno le prime due dei tre gironi e le due migliori terze dove in palio ci saranno due promozioni in B. Il Capra Team Ravenna debutta domani alle 21.20 in casa del Sunrise Rimini. Non scende in campo l’Hakuna Matata: la gara con Granarolo si giocherà il 16 aprile. Classifica: Capra Team Ravenna 28; San Pietro in Campiano 24; Granarolo 20; Virtus Imola 14; Sasso Marconi 10; Bologna 8; Sunrise Rimini 8; Miramare 0.