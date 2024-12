Serie b e c femminile. Project, che beffa. Bene il Capra Team

Nella serie B donne il Faenza Basket Project viene beffato a 5’’ dalla fine dalla Magika Castel San Pietro, perdendo 62-63. Il tabellino di Faenza: Casta ne, Babini 2, Cavina, Cavassi 20, Ceroni 11, Mazzoni, Minguzzi, Scekic 9, Zoli ne, Onyekwere 4, Bernabè 11, Ciuffoli E. 5. All.: Leonardi Classifica: Cavezzo 24; Puianello 20; Rimini*, Castel San Pietro**, Valdarda* e Cesena* 16; Modena 14; San Lazzaro*, Valtarese, Faenza* e Fidenza* 10; Scandiano 8; Castello d’Argile* 6; Parma* e Ferrara* 2; Forlì* 0. * gare in meno

C FEMMINILE Vittorie per il Capra Team Ravenna, che supera 61-40 in trasferta il Cmp Bologna, e per la Hakuna Matata San Pietro in Vincoli che batte in casa il Csi Sasso Marconi 57-46. Il tabellino del Capra Team: Pochayivska 7, Maioli 2, Pieraccini 22, Ronchi 6, Girelli 10, Bello, Rossi 2, Pirazzini, Dasara, Calabrese 9, Sabbatani 3, Shlyakhtur All.: Lisoni Il tabellino dell’Hakuna Matata: Di Cristo, Bussi, Bandini 7, Porzio 7, Chiabotto 24, Spinelli 4, Balducci, Camporesi, Spinaci, Quercioli 2, Moretti 2, Giunchi 11. All.: Cedrini Classifica: Ravenna 14; San Pietro in Vincoli 12; Granarolo* 8; Bologna 6; Sasso Marconi* e Sunrise Rimini 4; Imola** 2; Miramare* 0. * gare in meno