Serie b e c femminile. Faenza ok con la Bsl. Cade il Capra Team

In B femminile Faenza Basket Project supera 63-53 la BSL San Lazzaro. Il tabellino: Edokpaigbe 27, Panzavolta 8, Porcu 2, Manaresi 1, Gori, Ciuffoli C. 7, Nyemeg ne, Morsiani 10, Rotaru, Grande ne, Bernabè 5, Ciuffoli E. 3. All.: Sferruzza Classifica: Castel San Pietro 20; Rimini 16; Forlì e Faenza 14; San Lazzaro e Castello d’Argile 8; Cesena 6; Finale Emilia 2. In serie

C Femminile Il Capra Team Ravenna perde 47-60 in casa della Vis Rosa Ferrara. Il tabellino di Ravenna: Lolli Ceroni 19, Vannucci 4, Pirazzini 15, DaSara 3, Calabrese 12, Balaj, Gentile 9, Cavassi 17, Sabbatani 2, Rossi 2. All.: Colucci Classifica: Granarolo 12; Capra Team, CMB Bologna, CSI Sasso Marconi e Vis Rosa Ferrara 8; Monte San Pietro e Aics Forlì 6; CMP Granarolo 4; Castelfranco Emilia 2; Vis Trebbo 0.