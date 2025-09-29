Serie B e C: Kissima 21 punti al PalaBigi di Reggio. Primo successo anche per Medicina e Cvd. New Flying Balls, esordio col botto
Nel fine settimana dell’elezione di Alessandro Piazza a capitano dei New Flying Balls, è travolgente il debutto degli ozzanesi nella stagione di B Interregionale (Division A), con gli uomini di coach Federico Grandi (tornato in sella ai ‘palloni volanti’ dopo la straordinaria cavalcata della passata stagione col Cmo Ozzano, culminata con la vittoria della serie C) che espugnano il PalaBigi di Reggio Emilia 60-83 riponendo in cassaforte il primo sigillo dell’annata.
Protagonista assoluto del derby emiliano l’ozzanese Kissima, che chiude con 21 punti e 11 rimbalzi l’esordio assoluto nel quarto campionato italiano e dopo il biennio da protagonista in maglia Cmo.
Opening stagionale anche sui parquet della serie C (girone G), con la valanga di Molinella che si abbatte sul campo della 4 Torri Ferrara 59-90 e un inizio che pone i rossoblù di coach Baiocchi al centro della mappa del torneo: per i molinellesi doppie cifre per capitan Bianchi (12), Naldi (12), Biasco (15) e Seravalli (11).
Prima vittoria anche per una delle contender più quotate della stagione, la Virtus Medicina, che piega Modena 78-58 lanciando così un forte segnale a Molinella, prossima avversaria dei gialloneri. Due punti in fienile anche per il Cvd Casalecchio del presidente ‘Maggio’ Casanova, che dopo la radicale trasformazione estiva della rosa espugna il palasport di Ozzano costringendo il Cmo al primo ko 67-85: tra le fila dei casalecchiesi guidati da coach ‘Lollo’ Santi, prove in maiuscolo per Dondi Dall’Orologio (26 punti), Susanni (19) e Baldassarri (15), a piegare l’assalto dell’asse Errera-Diaw (27 in due).
Va infine alla Sg Fortitudo il primo derby della stagione contro i cugini biancoblù della Francesco Francia: la Effe si impone nettamente 83-67 contro il club di Zola Predosa. A completare il quadro ‘minors’ arriverà questo fine settimana l’inizio della stagione di Dr1 (ex serie D), col ritorno alla formula a 2 gironi.
In campo nel girone A Stars-Novellara, Jolly-Cspt 2020, Magik-Bsl Pianoro, Castelfranco Emilia-Voltone, Budrio-Medolla e Parma Project-Masi, mentre nel B Bianconeriba-Cesena 2005, Massa-Audace Bombers, Progresso-Tiberius Rimini, Anzola-Veni, Vis Persiceto-Aics Forlì e Riccione-Giardini Margherita.
