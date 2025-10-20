SERIE B. Fabriano arrembante. Nocera è più cinica

POWER NOCERA 78RISTOPRO 64

POWER NOCERA: Saladini 12, Cappelletti 16, Ferraro, Misolic 10, Czerapowicz 5, Donadio 10, Nonkovic 14, Guastamacchia 10, Soliani, Truglio 1. All. Sanfilippo

RISTOPRO : Romondia 4, Beyrne, Centanni 16, Dri 7, Karlis Šilke-Žunda 12, Beltrami, Vavoli 11, Ponziani 8, Mazzolini, Redini. All. Nunzi

Arbitri: Salustri, Rosato e Coda di RomaParziali: 24-12; 10-23, 17-17, 27-12 (78-64)

Note: Tiri liberi: Nocera: 14/19; Fabriano 5/7; Tiri da 2: 20/42; 22/48; Tiri da 3: 8/22; 5/19; Rimbalzi: 43 (off. 13, Misolic 12); 36 (off.11, Vavoli 12); Assist: 13; 11.

Dopo una prova dai due volti, la Ristopro Fabriano cade sul parquet della Power Nocera, che si impone con il punteggio di 78-64 al termine di una sfida intensa e combattuta. La squadra di coach Nunzi, dopo una brillante rimonta nel secondo periodo e un buon avvio di terzo quarto, paga a caro prezzo un ultimo parziale da dimenticare. Avvio contratto per entrambe le squadre: Nocera approfitta poi di alcune gravi disattenzioni difensive degli ospiti e allunga (24-12). Nel secondo periodo gli ospiti piazzano un parziale di 17-3 che li riporta prima in parità (27-27), poi al sorpasso al 16’ con una giocata di Šilke-Žunda (27-29). La rimonta si completa poco prima dell’intervallo: al 20’ Fabriano va negli spogliatoi in vantaggio di una lunghezza (34-35). Dopo un terzo quarto equilibrato, Nocera rientra e chiude il periodo sotto di una sola lunghezza (51-52). Nell’ultimo quarto Fabriano va in difficoltà e Nocera allunga fino al +13 (69-56). Gli ospiti provano a rientrare (-7), ma crollano nel finale. Finisce 78-64 per Nocera.

Angelo Campioni