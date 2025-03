Serie B - Faenza espugna Crema. Blacks, colpo esterno. Decide il collettivo

Logiman Crema 83 Blacks Faenza 89

LOGIMAN CREMA: Murri 16, Venturoli 5, Bocconcelli 17, Morena, Dincic 5, Pirani 13, Valesin 16, Zupan 7, Tarallo 4, Bonacina ne, Pianegonda, Attanasi ne. All.: Sacco

BLACKS FAENZA: Ndiaye ne, Polett 11, Calbini 10, Vico 10, Poggi 13, Sirri ne, Magagnoli 1, Ammannato 8, Cavallero 20, Garavini ne, Fragonara 16. All.: Garelli

Arbitri: Silvestri - Marcelli

Note. Parziali: 31-18; 45-47; 63-69. Tiri da 2: Crema: 20/35, Faenza: 25/40; tiri da tre: Crema: 8/24, Faenza: 7/24; tiri liberi: Crema: 19/25, Faenza: 18/23; Rimbalzi totali: Crema: 35, Faenza: 34. Uscito per falli: Bocconcelli e Calbini

Con le unghie e con i denti i Blacks vincono una partita ‘brutta, sporca e cattiva’ in casa di Crema, conquistando due punti d’oro. Il primo quarto è però da incubo. La difesa poco attenta e le altissime percentuali offensive di Crema fanno scivolare i faentini sotto 14-30. Il 31-18 di fine primo quarto è eloquente. Faenza rientra in campo con gli occhi della tigre, difendendo con aggressività e iniziando a segnare. Tutti i giocatori mettono il loro mattoncino ed è Poggi con quattro punti consecutivi a regalare aggancio (43-43) e vantaggio (45-43). I Blacks rispondono agli avversari andando all’intervallo avanti 47-45 grazie ad un parziale di 29-13. Il match diventa accesissimo e in cattedra sale Cavallero (20 punti) vero e proprio mattatore del terzo quarto. I suoi canestri danno il via alla mini fuga con i Raggisolaris che toccano il 63-54. Crema non ci sta e reagisce rientrando fino al -6, margine che Faenza mantiene anche al 30’ (69-63), L’inerzia è però tutta nelle mani degli ospiti e dall’ennesima palla recuperata arriva la tripla di Fragonara del 74-63 poi ci pensa ancora Cavallero a regalare l’80-67. Nel finale concitato la Logiman si porta sul -5 (81-86) a 1’48’’, ma Faenza è fredda e non si distrae.

Luca Del Favero