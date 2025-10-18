SERIE B FEMMINILE. Bsl e Peperoncino in cerca di conferme

Reduci dalle rispettive vittorie in campionato, Bsl San Lazzaro e Peperoncino tornano in campo quest’oggi nella 3^giornata di serie B femminile. Sfida interna per la Bsl San Lazzaro. Le biancoverdi di coach Mattia Gori ospitano alle 21, alla palestra Rodriguez lo Scandiano nello scontro che mette di fronte 2 delle 4 squadre ancora a punteggio pieno dopo le prime 2 giornate di campionato di serie B. Torna a disposizione Giulia Trombetti, mentre eventuale presenza di Carla Talarico sarà svelato solo alla vigilia del match. Impegno in trasferta invece per il Peperoncino in campo alle 19 a Parma contro il Noceto. Per le giallorosse di Gioele Naldi è l’occasione di bissare il successo ottenuto nello scorso fine settimana con Ferrara continuando il proprio percorso di crescita, contro una avversaria però ancora in ricerca della prima vittoria.

Le altre gare: Rimini-Ravenna, Puianello-Magik Rosa Parma, Cesena-Cavezzo, Vigarano-Valdarda, Valtarese-Sisters Castelfranco. Riposa: Ferrara.

La classifica: Cavezzo, Puianello, Bsl San Lazzaro e Scandiano 4, Sisters Castelfranco, Peperoncino, Valtarese, Rimini, Ravenna e Valdarda 2, Magik Rosa Parma, Noceto, Cesena, Ferrara, e Vigarano 0.