Serie b femminile. Faenza aggancia il secondo posto

Tutto facile per il Faenza Basket Project contro il fanalino di coda Finale Emilia, regolato 71-52 (23-10; 41-26; 61-30). Con questa vittoria le faentine agganciano al secondo posto Rimini e Forlì. Il Project ritornerà in campo sabato alle 20.45 a Forlì nel derby con il Basket Rosa. Il tabellino di Faenza: Panzavolta 2, Porcu 19, Manaresi 4, Gori 11, Ciuffoli C. 11, Morsiani 8, Rotaru 6, Bernabè 10, Ciuffoli E. All.: Sferruzza Classifica: Castel San Pietro 16; Forlì, Rimini e Faenza 12; San Lazzaro 8; Castello d’Argile e Cesena 6; Finale Emilia 0.