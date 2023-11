Serie b femminile. La Magika capolista non lascia scampo all’Happy Rimini

Cade di fronte alla capolista Magika, la Ren-Auto Happy Basket di coach Andrea Maghelli. Lo scontro per il primo posto in questo girone B di Serie B, arrivato all’ultima giornata di andata, premia le padrone di casa di Castel San Pietro, ma Rimini non sfigura affatto e arriva a una tripla dall’overtime (51-48). La gara è a basso punteggio e il divario dell’intervallo sembra già una sentenza (31-19), ma l’Happy reagisce con un terzo quarto super in difesa (4 soli punti concessi) e accorcia al 30’ per il 35-30. La Magika riprende il filo del discorso e scappa nuovamente sul 47-36 prima di un altro recupero riminese firmato dall’inarrestabile Giorgia Fera. Proprio un canestro di quest’ultima accorcia sul -2 a 27" dal gong, poi 12 ai liberi delle padrone di casa e, con 7 secondi da giocare, l’opportunità del pari. La tripla però non entra e Castel San Pietro porta a casa la vittoria che mantiene l’imbattibilità.