Serie b femminile. L’Happy Basket fa gli straordinari. Puianello ultimo di tre impegni in una settimana

Terzo impegno in una settimana per la Ren-Auto Happy Basket Rimini, che stasera alla Carim affronterà Puianello (ore 19, arbitri Pezzoli di Ozzano e Giulianini di Ravenna). Dopo il successo sul Peperoncino di sette giorni fa e il ko di mercoledì a Fiorenzuola d’Arda (67-65 al supplementare nonostante i 23 di una grande Fera), altro impegno di alto livello per le ragazze di Maghelli. Quello dell’andata fu il primo ko stagionale per l’Happy, che ora vuole rimanere attaccata al treno delle prime. Per farlo, occorre una gran partita contro la seconda della classe, che al momento ha otto punti in più (34 a 26).