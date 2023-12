Serie b femminile. L’Happy Basket vince e conquista i playoff

È una vittoria che vale la matematica certezza dei playoff, quella ottenuta dalla Ren-Auto Happy Basket di Andrea Maghelli contro la Libertas Forlì. Un 55-52 nel derby ottenuto senza il contributo della classe 2002 Alessia Pignieri, fuori per un problema alla spalla. Una gara che sembrava abbastanza semplice, col +16 di metà partita a testimoniare il buon lavoro delle rosanero (34-18), poi però Forlì si è sbloccata in attacco, segnando 21 punti nel terzo periodo e accorciando sul 50-39. In dirittura d’arrivo l’Happy segna pochissimo, solo 5 punti, e così la Libertas a un minuto dalla fine ha anche un paio di possessi per il pari sul 55-52. La difesa riminese tiene, Forlì ha soluzioni complicate e l’Happy conquista il successo.

Il tabellino della Ren-Auto: Novelli 5, Pratelli, E. Duca 7, N. Duca 13, Fera 8, Borsetti 2, Capucci 12, Monaldini, Girelli, Benicchi, Tiraferri 6, Mongiusti 2. All.: Maghelli.