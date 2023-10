Serie B femminile. Un altro derby: Happy a Cesena

È di nuovo tempo di derby, in casa Ren-Auto Happy Basket. La squadra di coach Maghelli prova a riprendere confidenza con la vittoria dopo il ko di Forlì che ha impedito alla squadra di rimanere imbattuta e appaiata alla capoclassifica Magika in questo girone B di B femminile. Oggi ancora una trasferta vicina per le riminesi, che saranno al PalaIppo di Cesena per un match di cruciale importanza per continuare la corsa alle prime posizioni. Palla a due alle 18 (arbitrano Ercolini e Dell’Infante di Ferrara) per affrontare un team col quale nel corso degli anni gli scambi di giocatrici sono stati frequenti. Non ultimo, in questo 2023-2024, il trasferimento di Girelli a Rimini da Cesena. Oppure la presenza di Sara Semprini in bianconero, lei che a Rimini c’è stata eccome. Nella Nuova Virtus allenata da Chiadini occhio ad Andrenacci e Clementi, top scorer nell’ultimo match, quello vincente contro Finale Emilia.

Classifica: Magika Castel San Pietro 8, Ren-Auto Happy Basket Rimini 6, Faenza Basket Project, Libertas Peperoncino, Nuova Virtus Cesena e Basket Rosa Forlì 4, Bsl San Lazzaro 2, Basket Finale Emilia 0.