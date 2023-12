Serie B femminile. Un altro esame per la leader Feba. Domani alle 18 arriva Senigallia

Alle 18 di domani la Feba ospita a Civitanova Alta il Basket 2000 Senigallia. Le ragazze di coach Donatella Melappioni restano imbattute e in vetta dopo il successo ottenuto nell’ultima gara contro l’Acea Pink Basket Terni "Ci aspetta una partita difficile – afferma la play Azzurra Streni, prodotto del vivaio della società civitanovese – contro una squadra come Senigallia che punta alle prime posizioni. Conosciamo bene le loro caratteristiche ma vogliamo dare il meglio. Ogni settimana ci impegniamo durante la settimana per preparare bene la gara, come abbiamo dimostrato nell’ultimo incontro quando contro Terni, che ci ha messo in difficoltà, siamo state brave ad andare in vantaggio e a ottenere la vittoria". Per la Streni è l’unione tra giocatrici una delle chiavi della bella stagione del club. "Sono felice delle compagne: conosco da anni sia molte di loro sia l’ambiente e gli schemi. Sono entusiasta anche di far parte dell’Under 19, dove affrontiamo un campionato competitivo".