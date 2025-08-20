Serie B interregionale. Anche i Baskérs sono già al lavoro

I Baskérs Forlimpopoli hanno ufficialmente ricominciato a lavorare: dopo il raduno e la cena che si sono svolti lunedì sera, ieri il gruppo ha iniziato il lavoro al PalaGiorgini, agli ordini del preparatore fisico Mattia Tumedei e dello staff tecnico capitanato da coach Alessandro Tumidei.

Tanti sorrisi e grande entusiasmo: l’obiettivo è quello di prepararsi al meglio ad una stagione da neopromossa nel campionato di serie B Interregionale, dopo aver raggiunto il punto più alto della storia del basket artusiano al termine del perfetto campionato, chiuso addirittura senza sconfitte, della scorsa annata.

Ci sarà quindi tanto lavoro da fare per Brighi e compagni in vista dell’esordio del 27 settembre contro il Bramante Pesaro: per prepararsi al meglio, ci sono sei settimane di lavoro e ben cinque test amichevoli che aiuteranno la formazione forlimpopolese a definire dinamiche e gerarchie e a sviluppare le trame del gioco in vista di un torneo impegnativo e tutto da scoprire.

Valerio Rustignoli