Serie b interregionale. "Attila, non si possono subire 90 punti». Coach Scalabroni cerca riscatto immediato

"Non si possono subire 90 punti, la difesa non può essere questa. Siamo stati troppo permissivi: in partita facciamo le cose studiate e provate in allenamento, però poi mettiamo in campo ben poca cattiveria agonistica". Non ha pelli sulla lingua Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo la sconfitta dei suoi giocatori al palas Medi contro il Pisaurum Pesaro per 84-90, nella decima giornata del campionato di serie B Interregionale. "È chiaro – aggiunge coach Scalabroni – che rispetto all’ultimo mese l’assenza di Rinaldi, oltre a quella di Caverni, ci porta a ricercare degli equilibri nuovi e non è facile trovarli da un giorno all’altro. Paghiamo sicuramente anche lo sforzo delle ultime cinque partite, disputate con soli sei giocatori". Scalabroni parla pure del debutto del play-guardia Luca Montanari, nuovo acquisto dei portorecanatesi, ingaggiato proprio a seguito degli infortuni di Rinaldi e Caverni, che si sono operati e hanno finito la stagione. "Lui è con noi da due allenamenti – spiega il tecnico portorecanatese su Montanari – e deve entrare nella squadra e trovare una forma fisica accettabile per poter rendere al meglio. Ci vuole tempo, ed è quello che non abbiamo in un campionato così corto che ha il suo primo verdetto a febbraio. Dobbiamo lavorare e rimboccarci le maniche". Adesso testa al prossimo match. Sabato, alle 21, l’Attila Junior Basket affronterà al PalaCampanara il Bramante Pesaro, prima in classifica a pari merito con la Vigor Matelica.

Giorgio Giannaccini