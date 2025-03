Serie B Interregionale. Bartoletti: "Stosa, guai a rilassarsi ora»

La Stosa si appresta ad affrontare il quarto turno della seconda fase di play in out. Domenica al PalaCorsoni arriverà il fanalino di coda Serravalle e probabilmente quella contro i piemontesi sarà anche l’occasione per rivedere in campo dopo oltre un mese di assenza Giulio Bartoletti. "Anche se non siamo arrivati tra le prime sei ci troviamo ad affrontare una seconda fase molto difficile – commenta Bartoletti –. Quelle che incontriamo sono tutte squadre forti e attrezzate. Non ci sono partite facili e noi siamo stati bravi a vincere subito le prime tre gare e mettere in saccoccia sei punti fondamentali per il cammino in questa seconda fase.

"Domenica contro Serravalle non sarà una partita facile. Come dicevo – prosegue il play senese – ogni gara presenta delle difficoltà e il fatto che i nostri avversari hanno solo due punti all’attivo non deve ingannarci. Sono una squadra che se riesce a giocare secondo i suoi principi può metterci in difficoltà. Dovremo essere bravi fin da subito subito a togliere le loro sicurezze e i loro punti di forza. Noi veniamo da una bella serie di risultati utili consecutivi ma questo non deve essere motivo di rilassatezza ma darci la forza per continuare a stare concentrati per affrontare al meglio l’impegno".

"Le condizioni della squadra sono ottime, stiamo raccogliendo in partita tutto quello che seminiamo in allenamento durante la settimana. Riusciamo a fare bene le nostre cose seguendo i dettami del nostro coach. Dal lato fisico invece nelle ultime settimane abbiamo avuto un po’ di acciacchi che non ci hanno permesso di allenarci al completo. Nonostante ciò – conclude Bartoletti – vedo grande impegno e serietà da parte di tutti, dei giocatori per cercare di recuperare al meglio quanto prima, dello staff tecnico per gestire nel modo migliore questa situazione di emergenza e dello staff medico, fisioterapisti e preparatore che stanno lavorando per prevenire da una parte e curare dall’altra ogni tipo di problema fisico che in una stagione lunga e faticosa è normale che ci sia".