Serie B Interregionale, buona gara ma senza gioie. Stamura alla pari con Pisaurum. Ma arriva il settimo ko consecutivo

STAMURA

67

PISAURUM

74

STAMURA : Piccionne 12, D’Agnano 12, Barletta, Bora, Virgili, Monaco, Paoletti 19, Balducci, Diop, Zanotto 19, Kumer, Gallo 5. All. Petitto.

PISAURUM PESARO: Giunta 8, Benevelli 16, Buzzone, Maiolatesi 8, Rossi 8, Chiorri 18, Pipitone 8, Fabbri 2, Amati, Vichi 6. All. Surico.

Arbitri: Di Santo di Chieti e Pratola di Francavilla a Mare.

Parziali: 13-10 30-29 50-55 67-74.

Arriva la settima sconfitta consecutiva per la Stamura Ancona, senza successi dal vittorioso esordio di campionato contro il Roseto. Ancora una volta i giovani dorici giocano alla pari davanti al pubblico amico ma alla fine cedono alla maggiore esperienza del Pisaurum, che si impone 67-74. Il coach di casa Petitto lancia nei cinque di partenza Zanotto, Kumer, Barletta, Paoletti e Piccionne; Surico risponde con Giunta, Chiorri, Rossi, Pipitone e Buzzone. Primi 10’ con tanti errori al tiro da una parte e dall’altra e punteggio basso: dorici avanti 13-10. È Zanotto con una tripla a propiziare il primo mini allungo del match (30-25 al 18’) ma alla pausa di metà gara il Pisaurum è ancora a stretto contatto dopo 20’ di gara in cui nessuna delle due squadre ha palesato una vera supremazia: 30-29. Il terzo periodo però è tutto di marca pesarese: dal 41-42 del 25’, le triple di Benevelli, Chiorri e i canestri ancora di Benevelli e Maiolatesi piazzano il primo vero break del match, che porta il Pisaurum al 43-52 (28’). Al 30’ comunque la gara è apertissima e la Stamura ha solo 5 punti da recuperare (50-55). Nell’ultimo quarto, il Pisaurum resta avanti forte della sua maggiore esperienza e riesce a condurre in porto il match salendo a 10 punti in classifica: l’azione da 2+1 di Benevelli è una mazzata per le speranze di recupero dei biancoverdi (58-70 al 36’), che tornano a -6 ma non basta.

Andrea Pongetti