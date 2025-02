SERIE B INTERREGIONALE. Colpaccio del Dany. Stesa la capolista. Playoff più vicini

Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata non si ferma più. La squadra mobiliera, allenata da Alberto Tonfoni, batte anche l’Oleggio Magic Basket, ex primo della classe solitario, nella seconda giornata del girone di andata del Play-In Gold del campionato di serie B Interregionale. E non si tratta di una semplice vittoria: la formazione quarratina travolge quella novarese con il punteggio di 91-74, dominando l’incontro dall’inizio alla fine e salendo così a quota 8 punti in classifica accanto a Empoli e Gazzada, dietro a Lucca e Oleggio 20, San Miniato 18, Borgomanero 14, Pavia 12, Casale, Costone Siena e Arezzo 10, ma davanti a Derthona 6. Tiberti firma una super doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi. Ottime anche le prestazioni di Regoli (18 punti e 9 rimbalzi) e Angelucci (17 punti). Da input societario ("Vogliamo i playoff"), il Consorzio Leonardo sta volando, grazie a un gioco fluido ed efficace e alla valorizzazione delle individualità. Ma domani, sabato 1° marzo, il Dany Basket tornerà in campo a Gazzada Schianno, nel varesotto, in casa del Basket 7 Laghi: non c’è tempo di gioire, che si frappone un nuovo ostacolo sulla strada che conduce ai playoff, ergo alla gloria.

Gianluca Barni