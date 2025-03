Serie b interregionale. Dany quarrata. Ottima chance per allungare

A caccia del poker di vittorie nel Play-In Gold del campionato di serie B Interregionale per continuare a inseguire il sogno-playoff. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori vuole cavalcare l’onda: domenica 9 marzo, dalle 18 al PalaMelo della città del mobile, arriverà la "Cenerentola" Derthona Basketball e la circostanza pare propizia per allungare a 4 la striscia vincente in questa fase da parte dei ragazzi di Tonfoni.

In uno dei momenti topici della stagione, quello per la conquista dei playoff, ecco che Quarrata si è magicamente ritrovato (anche se, in verità, è dall’inizio del 2025 che la squadra ha preso il ritmo giusto, da grande). Intanto, il vice allenatore Davide Matteoni ha commentato l’ultima vittoria colta a Gazzada Schianno. "Siamo venuti a capo di una partita difficilissima, giunta appena due giorni dopo la gara, tiratissima, vinta contro la capolista Oleggio. I ragazzi sono stati bravi ad adeguarsi al metro arbitrale e ad avere il giusto approccio difensivo. Ora dobbiamo proseguire così. Non ci aspettavamo così tanti tifosi presenti, tutto questo entusiasmo. Sono stati da applausi".

Gianluca Barni