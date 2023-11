Serie b interregionale, dopo sette ko. Stamura, con il Loreto per rialzarsi

Stamura senza nulla da perdere a Pesaro contro il favoritissimo Loreto nella nona giornata di andata in serie B Interregionale. Si gioca alle 21 alla palestra del padiglione D di Campanara, quartiere fieristico pesarese. Arbitrano Uncini di Jesi e Corradini di Macerata. Senza vittorie ormai da un mese e mezzo la Stamura, reduce da sette ko di fila, rende visita alla squadra che, per un po’ tutti gli addetti ai lavori, alla vigilia del torneo era considerata la grande favorita per la promozion. Ambizioni e budget alto per la categoria, tanta esperienza e acquisti di spessore come gli ex serie A2 Battisti e Rupil, e l’ex miglior realizzatore della serie B Maruca, un vincente come Broglia vicino a canestro: basterebbero questi nomi per confermare che le attese della vigilia nei confronti della squadra di caoch Foglietti fossero pienamente giustificate. Eppure il Loreto sta faticando: ha già perso tre partite e al momento sono al terzo posto in classifica. La Stamura così non ha nulla da perdere.

Andrea Pongetti