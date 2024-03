Serie B interregionale e C

Monsummano travolge Fucecchio, Agliana perde di misura con Costone Siena nel turno infrasettimanale, secondo d’andata delle fasi Qualificazione e Promozione B del campionato di serie C (riposava, da calendario, Bottegone). Si gioca in apnea: domani e domenica si torna in campo per la 2a di andata di Play-In Silver di B interregionale e la 3a di andata di C. Procediamo con ordine. Nella fase Qualificazione di C, la Gioielleria Mancini strapazza 73-54 la Folgore Fucecchio. Tutto ciò senza Sebastiano Manetti, che ha riportato un grave infortunio contro Montevarchi. Si preannuncia un lungo stop. Gli Shoemakers, quindi, rialzano la testa dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa. Una grande prestazione difensiva di squadra: su tutti, spiccano Meacci e il giovane Cellerini, 18 anni ancora da compiere. Tabellino: Danesi 6, Cantrè 2, Meacci 20, Calderaro 5, Vettori 5, Lepori 6, Giusti 6, De Lillo, Tommei 11, Cellerini 10, Santi 2. Domenica sarà derby con la Valentina’s Camicette, dalle 18 alla palestra Martin Luther King di Bottegone. "C’è notevole attesa: la partita è importante perché l’obiettivo è arrivare fra le prime tre per la salvezza diretta – fanno sapere da casa-Bottegone –. Ci aspettiamo il tutto esaurito".

Nella fase di Promozione B di C, l’Endiasfalti si arrende 78-76 a Costone nei secondi finali. I neroverdi hanno tenuto botta ai senesi sebbene non abbiamo potuto schierare il realizzatore principe Emanuele Rossi; è stato Tommaso Bacci a trascinare i suoi. "Complimenti a Costone perché è forte e ben allenato – afferma il coach aglianese Gambassi –. E pure siamo riusciti a imporre il nostro ritmo a una formazione fisica ed esperta. Purtroppo siamo stati puniti da un tiro a fil di sirena". Tabellino: Zita 11, Bacci 23, Andrei 9, Bonistalli 4, Nieri 3, Nesi 11, Mucci 15, n.e. Bibaj Baroncelli, Bardazzi. Domani Agliana affronterà, dalle 18.30 al palasport di Sansepolcro, il Romolini. Sempre domani, dalle 21 a Gallarate, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata farà visita all’Esse Solar per i Play-In Silver di B: tutti i cestisti a disposizione di coach Alberto Tonfoni.

Gianluca Barni