Serie b interregionale. È Lucca-Dany l’ultimo incrocio verso la promozione. Domenica gara-1

Tra la Serie B Nazionale e il Dany Basket Quarrata resta Lucca. Sarà il Basketball Club Lucca, infatti, l’avversario del Consorzio Leonardo nella finale dei playoff di Serie B Interregionale. I biancorossi lucchesi hanno avuto ragione in semifinale dell’Etrusca San Miniato, eliminata in tre partite, l’ultima delle quali terminata 59-46 al PalaTagliate di Lucca per il 2-1 finale della serie. Il primo confronto di finale sarà disputato domenica prossima 8 giugno, con inizio alle 18 al PalaTagliate; gara-2 si giocherà mercoledì 11 giugno, a partire dalle 21 al PalaMelo della città del mobile; infine, l’eventuale bella si terrà domenica 15 giugno con palla a due alle 18 al PalaTagliate.

Dopo aver eliminato le favorite Oleggio e Borgomanero, Quarrata di coach Alberto Tonfoni proverà a calare il favoloso tris contro Lucca. Il bilancio dei precedenti stagionali è in perfetta parità, 1-1: nella prima fase del campionato, il Dany Basket si è arreso al PalaTagliate con il punteggio di 75-69, ma al ritorno ha avuto la meglio sul parquet amico per 96-83. Intanto, il tifo quarratino si sta organizzando per accorrere in massa al PalaTagliate. In società, si sta pensando anche ai tifosi che resteranno a casa: probabile la diretta Facebook della partita.

G. B.