Serie B Interregionale. Goldengas corsara in Romagna. A Forlimpopoli finisce 65-58

65

GOLDENGAS

68

BASKERS : A.Brighi 9, Vico 8, Benzoni, Sampieri 8, J.Bracci 11; Apparuti ne, Rossi 7, Fin 8, Ruscelli 7, Zoli ne, M.Bracci 7. All. Tumidei

GOLDENGAS SENIGALLIA: Battisti 5, Clementi 16, Giampieri 11, Tourn 10, Cicconi Massi 13; Di Francesco 5, Bomprezzi ne, Sablich ne, Fabbri ne, Foglietti 8, Sirri. All. Petitto

Arbitri: Sperandini di Corridonia e Lisotta di Pesaro

Parziali: 13-16 33-28 42-48 65-68

Terza vittoria consecutiva per la Goldengas, battuta solo all’overtime nella prima di campionato a Recanati. Espugnata nell’anticipo Forlimpopoli, contro una Baskers neopromossa che ha comunque un roster in grado di lottare per i primi posti. Finisce 65-68, nonostante l’assenza dell’infortunato Sablich, ed è un successo meritato per Senigallia, praticamente avanti per tutta la partita se si esclude un black-out che dal 15-26 del 15’ manda i biancorossi sotto 33-28 al riposo lungo. Ma il terzo periodo riporta avanti i biancorossi, che poi rintuzzano con le triple di Clementi e Giampieri ogni tentativo dei locali. Finale punto a punto comunque, con William Clementi ancora una volta determinante in attacco, Sampieri che nell’ultimo minuto riporta Forlimpopoli a -1 (65-66) ma Cicconi Massi freddissimo dalla lunetta per il 65-68 conclusivo.

Andrea Pongetti