Serie B Interregionale: i rossoblù sul parquet della Gardonese. Bologna 2016, serve la svolta. Ozzano punta al blitz a Civitanova

Ultimo giro di regular season sulla giostra della serie B Interregionale e ancora 40 minuti con il fiato sospeso per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che dopo il quarto ko consecutivo occorso a Mantova nel turno infrasettimanale della division C (91-81), si trova adesso a un crocevia che sembrava davvero inimmaginabile appena un mese fa.

Questo perché la concomitante, e clamorosa, vittoria dell’inseguitrice Social Milano sul parquet della capolista Iseo ha permesso ai meneghini di fare pari e patta in classifica, ma anche di sgomitare i rossoblù al settimo posto per via dello scontro diretto favorevole.

Settimo posto, ossia fuori dai playoff, dove avranno invece accesso le prime sei squadre classificate di ogni division (play-in Gold).

Questo avvalora ulteriormente la gara di domani, alle ore 18, sul parquet della Gardonese, quarta della classe e avversario complicatissimo, specie se soppesato all’altra sfida clou fra Social Milano (sesta, dunque) e Cernusco (undicesima), in campo oggi alle 18.

Per capitan ‘Lollo’ Guerri e compagni serve un doppio risultato al limite del prodigioso per potersi giocare l’accesso ai playoff, diversamente, già a partire dal risultato di stasera di Milano, saranno playout (per tutte le squadre dal settimo al dodicesimo posto).

In questa fase si incrocerebbe in un unico girone la division D e verranno mantenuti i punti in classifica dei soli scontri diretti, affrontando in casa e in trasferta le squadre non incrociate nella prima fase, per un totale di ulteriori 12 giornate.

Di tutt’altro umore, nonostante il ko nel derby infrasettimanale della via Emilia contro una gigantesca Olimpia Castello (90-95), sono invece i New Flying Balls del presidente Paolo Cuzzani, quinta forza della division E e già certi dell’ammissione alla poule playoff.

Questo perché gli ozzanesi viaggiano in una ‘safe zone’ a più sei sul settimo posto (occupato da Roseto 2020), ma ancora all’interno di una bagarre per la conquista del secondo posto in solitaria: Recanati, Loreto Pesaro, Porto Recanati e Ozzano sono appaiate a quota 26, a -4 dalla regina Matelica.

Per provare l’impresa i biancorossi di coach Matteo Lolli dovranno comunque espugnare Civitanova domani alle 18.

Ovviamente con un occhio a Recanati-Matelica, Loreto Pesaro-Teramo a Spicchi e Olimpia Castello-Porto Recanati.