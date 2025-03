Serie B Interregionale: il calendario bizzarro dei New Flying Balls. Sei volte di fila in casa. Ozzano vuole risalire

Desideri di riscatto dopo due sconfitte consecutive in casa dei New Flying Balls del presidente Paolo Cuzzani, unici bolognesi in corsa nella poule playoff della B Interregionale (Conference Centro) e pronti alla parata tutta ozzanese, con 6 gare consecutive fra le mura del palasport di casa. A partire da quella di domani alle 18 contro L’Aquila.

"Abbiamo iniziato la seconda fase – dice il presidente –, sperando ce ne sia una terza coi playoff veri e propri. Siamo sul pezzo e vogliamo fare il meglio possibile e il presupposto necessario è che la strada è ancora lunghissima. È una classifica che ci vede ultimi, ma con poche vittorie cambia velocemente la prospettiva".

Un calendario impazzito per via degli incastri possibili con le altre contendenti: un marzo tutto in casa e un aprile tutto in trasferta.

"Quando fai sta roba qua c’è qualcosa che non va. Non è normale giocare 6 partite in casa e francamente non ci aspettavamo un’organizzazione così quando abbiamo fatto richiesta di iscrizione all’Interregionale rinunciando alla B Nazionale. Qua fra derby mancati e posizionamenti discutibili è stata una stagione strana, ma accettiamo tutto e andiamo avanti".

Un’annata positiva, ma altrettanto condizionata dall’andamento e dalle concomitanze delle big bolognesi.

"Siamo soddisfatti perché quando in estate ci siamo messi a far mercato gli altri avevano già chiuso tutto: noi dovevamo aspettare l’ok per l’iscrizione. Ciononostante abbiamo fatto un buon campionato pur facendo fatica a livello di pubblico per via dell’andamento positivo di Bologna, Virtus e Fortitudo".

Quarantacinquesimo anno di attività per i ‘palloni volanti’, con in lavorazione un libro celebrativo.

"Ci sono dei ragazzi che stanno lavorando a una pubblicazione stiamo tirando fuori tanto materiale d’archivio. Chi l’avrebbe mai detto? È stata una storia incredibile e finché avremo fotta continueremo a metterci passione. Diversamente mi compro una canna da pesca".

Le altre gare play-in Gold Centro: Attila Porto Recanati-Esperia Cagliari oggi alle 21,15, Loreto Pesaro-Amatori Pescara domani alle 17, Vigor Matelica-Carver Cinecittà, Recanati-Stella Azzurra Viterbo domani alle 18, Bramante Pesaro-Stella Ebk Roma domani alle 20,30.

La classifica: Carver Cinecittà 18; Vigor Matelica e Loreto Pesaro 16; Esperia Cagliari, L’Aquila e Recanati 12; Stella Ebk Roma, Amatori Pescara, Stella Azzurra Viterbo, Bramante Pesaro e Attila Porto Recanati 10; New Flying Balls 8.

Giacomo Gelati