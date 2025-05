Serie B Interregionale. Il Dany ospita Borgomanero per chiudere i conti

Un’opportunità più unica che rara. Visto l’equilibrio che ha sin qui caratterizzato i confronti tra Quarrata e Borgomanero (3 partite, 2 del Play-In Gold vinte dai novaresi e una dei playoff vinta dai pistoiesi e tutte con uno scarto minimo di punti), si ha la sensazione che i portacolori del Dany Basket stasera – dalle 21 al PalaMelo – abbiano una chance enorme per chiudere sul 2-0 la serie di semifinale e andare in finale con la vincente della sfida tra Lucca e San Miniato (gara-1 è stata a favore di quest’ultimo). Certo, al di là della sensazionale rimonta del PalaDonBosco di Borgomanero, da -12 a +2 e tutto nell’ultimo quarto, il Consorzio Leonardo dovrà essere più continuo, avere concentrazione e determinazione per tutta la durata dell’incontro. Portare la serie alla bella, nuovamente a Borgomanero sarebbe rischiosissimo. "La caratteristica migliore del gruppo che ho il piacere e l’onore di guidare è sapere dare il proprio meglio nei momenti di difficoltà – osserva il coach mobiliero Alberto Tonfoni –. Ormai è successo tantissime volte nel corso dell’annata, per cui non è più un caso. Dobbiamo stare molto attenti: Borgomanero è una squadra forte, l’ha dimostrato, se siamo distratti un attimo ti punisce. C’è da ricaricare velocemente le batterie, concentrarsi su gara-2. Sappiamo che cosa c’è bisogno per fare bene: dobbiamo stare attenti, concentrati e determinati. Solo in questo modo la finale potrà essere nostra". Si attende il pubblico delle grandi occasioni.

Gianluca Barni