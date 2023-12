Serie B interregionale. Il Matelica in campo a Teramo. Il match nasconde molte insidie

In B Interregionale il rush finale prenatalizio della Halley Matelica si apre domani alle 18 con la prima giornata di ritorno sul campo di una Mediterranea Teramo impelagata nella lotta per evitare i playout. "Non dobbiamo farci distrarre dalla classifica, anche perché – ammonisce Stefano Bruzzechesse, gm del club – la Teramo che incontreremo sarà diversa da quella di due mesi fa a casa nostra avendo inserito Trovarelli e ritrovato Zalalis. In casa loro non è mai facile. Dovremo evitare i cali di tensione che ogni tanto ci capitano e che a Pescara ci hanno portato dal +12 a far riaprire la partita: bisogna chiudere prima le gare, specie con squadre giovani come Teramo che, se si esaltano, diventano poi insidiose". Dopo la trasferta di Teramo, la Halley tornerà a giocare in casa domenica 17 dicembre contro il Roseto per tornare quindi in Abruzzo giovedì 21 dicembre, quando affronterà il Pescara Basket. Sarà quello l’ultimo impegno del 2023, poi ci sarà la pausa imposta dalle feste di fine anno.

m. g.