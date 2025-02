Serie B Interregionale: in campo con Carver e Jesolo. Ozzano, sfida proibitiva. Bologna, è big match

Capitolo numero due della seconda fase di Interregionale e trasferta ad alto rischio per i New Flying Balls, che domani alle 18 faranno visita alla regina del gironcino Gold della conference Centro Carver Cinecittà.

Una sortita interessante sia per il valore dell’avversaria (18-5 il record stagionale dei capitolini e due bocche da fuoco importanti come Andrea Martino ed Edoardo Paganelli, rispettivamente 19,2 e 13,3 di media fin qua), sia per la classifica dei ‘palloni volanti’, che vista la vicinanza dall’ottavo posto (punto di riferimento da qui alla fine della seconda fase come ultimo pass per i playoff) avranno senz’altro motivazioni in più per far bene.

Sarà invece Jesolo-Bologna 2016 il big match della conference Nordest del gironcino playout, in campo domani alle 18: seconda contro terza, appaiate entrambe alla capolista Petrarca, e a caccia di un primo posto in solitaria che darebbe respiro in vista dei prossimi appuntamenti.

Nel girone playout della conference Centro sarà invece il turno di Olimpia Castello-Ferentino, in campo domani alle 18,30.

Play-in Gold Centro: Esperia Cagliari-Bramante Pesaro oggi alle 17, Stella Ebk Roma-Recanati oggi alle 18, Vigor Matelica-Amatori Pescara, Stella Azzurra Viterbo-Loreto Pesaro, L’Aquila-Attila Porto Recanati domani alle 18.

La classifica: Carver Cinecittà 16; Vigor Matelica e Loreto Pesaro 14; Recanati e L’Aquila 12; Stella Azzurra Viterbo, Esperia Cagliari, Amatori Pescara e Bramante Pesaro 10; Stella Ebk Roma, Attila Porto Recanati e New Flying Balls 8.

Play-in Out Centro: Vasto-Roseto 2020 oggi alle 18,30, Teramo a Spicchi-Pescara 2.0, Senigallia-San Paolo Ostiense, Virtus Civitanova-Mondragone, Palestrina-Valdiceppo domani alle 18.

La classifica: Vasto, Ferentino, Palestrina, San Paolo Ostiense e Valdiceppo 14; Senigallia, Virtus Civitanova e Roseto 2020 12; Teramo a Spicchi 10; Olimpia Castello 8; Mondragone e Pescara 2.0 4.

Play-in Out Nordest: Basket 2000-Petrarca oggi alle 18,30, San Bonifacio-Libertas Cernusco e Blu Bergamo-Montebelluna oggi alle 20,30, Jadran Trieste-Nervianese domani alle 18.

La classifica: Petrarca, Jesolo e Bologna 2016 14; Nervianese e Basket 2000 12; Libertas Cernusco, Blu Bergamo e San Bonifacio 10; Sansebasket Cremona 8; Jadran Trieste 6; Montebelluna 0.

Giacomo Gelati