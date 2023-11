Serie B interregionale: Italservice Loreto beffata in casa dalla Goldengas, Bramante battuto a Pescara. Matelica dilaga, Senigallia fa festa a Pesaro

Italservice Loreto

78

Goldengas Senigallia

79

ITALSERVICE LORETO PESARO: Ovisotto 5, Cevolini n.e., Battisti 7, Cipriani 2, Monterisi n.e., Maruca 19, Obiekwe, Tombari n.e., Tognacci 17, Foglietti, Broglia 12, Casoni 16. All. Foglietti.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Benzoni, Bracci 7, Brigato 9, Giacomini 17, Imsandt 2, Sanna 15, Bassi, Arceci n.e., Neri 5, Venturi n.e., Landoni 11, Medizza 13. All. Gabrielli.

Parziali: 22-17, 45-40, 57-56.

PESARO

Seconda sconfitta consecutiva per l’Italservice che dopo aver perso il derby con il Bramante cede anche alla Goldengas. Una partita equilibrata, condotta dai gialloblu per lunghi tratti. Poi il sorpasso ospite e il tentativo di rimonta locale che si spegne sul più bello. L’Italservice parte bene, trovando grande confidenza al rimbalzo e, soprattutto, sotto canestro. Bene Maruca, Tognacci e capitan Broglia. L’ottimo avvio coincide con il parziale di 22-17 con cui si chiude il primo quarto. I pesaresi peccano in fase difensiva a inizio secondo quarto. Gli avversari ne approfittano ma Loreto arriva all’intervallo sul 45-40. Al termine del terzo quarto, la Goldengas accorcia il gap, Loreto chiude avanti 57-56. A inizio quarto periodo, c’è il quinto fallo di Lovisotto. Gli ospiti la allungano sul +9. L’Italservice perde anche Broglia per falli, ma le due triple di Casoni riaccendono il finale, quando mancano due minuti. A 23“ dalla fine il Loreto è sotto di 3. Il team di Foglietti ci prova fino alla fine, ma fa festa la Goldengas che passa (79-78).

b.t.