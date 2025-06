Serie B Interregionale: la finale playoff. Quarrata all’ultimo atto per la promozione in B1. Questo pomeriggio via alla serie finale con Lucca

Ancora due partite (o tre, nel caso di spareggio) per raggiungere la serie B Nazionale. Il Dany Basket Quarrata, sponsorizzato Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, è chiamato all’ultima fatica della annata sportiva 2024-25: contro il Basketball Club Lucca giocherà l’ultimo atto di serie B Interregionale. Si parte questo tardo pomeriggio, dalle 18 al PalaTagliate della città dalle incantevoli mura (probabile – non è ancora certa – diretta Facebook sul profilo social della società lucchese). Alla vigilia, coach Alberto Tonfoni detta il suo telegramma, il suo personalissimo "Avanti Savoia!".

"Il percorso di questa stagione è stato un crescendo che ci soddisfa – afferma con voce ferma e decisa, da generale motivatore –. Ha toccato anche momenti di sofferenza sportiva e proprio questo ci inorgoglisce ancora di più. Siamo arrivati all’ultimo tratto: incontriamo un avversario forte e completo, che dovremo affrontare con cuore e passione". Come dire, crediamoci, il traguardo è proprio a un passo, sarebbe un peccato non giocarcela sino in fondo. I mobilieri sono arrivati alla finale superando bene due formazioni indicate dagli addetti ai lavori quali favorite alla promozione: Oleggio e Borgomanero. I biancorossi lucchesi, invece, hanno battuto 2-0 la Pallacanestro Pavia 1933 nei quarti di finale e l’Etrusca San Miniato, eliminata in tre partite nella serie di semifinale, l’ultima delle quali terminata a punteggio bassissimo, 59-46, al PalaTagliate.

Il bilancio delle sfide stagionali tra lucchesi e quarratini è in parità, 1-1: nella prima fase del campionato, il Dany Basket si è arreso al PalaTagliate con il punteggio di 75-69, ma al ritorno ha avuto la meglio sul parquet amico per 96-83. Il primo confronto di finale sarà arbitrato da una coppia lombardo-piemontese: primo arbitro Michel Bavera di Desio, secondo direttore di gara Fabrizio Pittatore di Torino. La gara di ritorno sarà disputata mercoledì prossimo 11 giugno, a partire dalle 21 al PalaMelo della città del mobile; l’eventuale bella si terrà domenica 15 giugno con palla a due alle 18 nuovamente al PalaTagliate.

In casa quarratina si sa perfettamente che quella lucchese è una compagine di indubbio valore e notevole tradizione. Per cui, le si deve grande rispetto. Ma non dovrà esserci timore ad affrontarla. Nessuna paura. Quarrata avrà al fianco tanti tifosi, che in quest’annata hanno dato, se possibile, un contributo ancor più importante del solito. Forza, è il momento di scendere in campo: c’è da scrivere un’altra bella pagina della propria storia.

Gianluca Barni