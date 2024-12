Serie b interregionale. La Re-Basket sbanca a sorpresa Bologna

BOLOGNA BASKET

66

RE-BASKET 2000

75

BOLOGNA BASKET 2016: Tinsley 17, Costantini, Gamberini 8, Faldini ne, Osellieri 17, Ugolini 6, Barbotti 12, Romanò 1, Gurri, Contini 5. All. Lunghini.

RE-BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Stellato ne, Frediani 5, Alberione 23, Paparella ne, Porfilio 11, Longagnani 10, Obayagbona 2, Martelli, Maralossou Dabangdata ne, Lusetti 15, Codeluppi 1, Digno 8. All. Baroni.

Arbitri: Lorefice e Guizzardi di Bologna. Parziali: 15-24, 28-50, 50-58.

Colpo a sorpresa della Re-Basket 2000 (12) nel turno infrasettimanale di Serie B Interregionale.

La squadra di coach Baroni, trascinata da un Lusetti in doppia doppia e dal solito Alberione, segna 50 punti nel primo tempo sul campo del Bologna Basket 2016 (16) e sale al settimo posto della classifica, resistendo al rientro dei felsinei nella ripresa (dal -24 al -7). Oggi si torna subito in campo: alle 18,30, al PalaBigi, i biancoblù sfidano la capolista JB Stings Mantova (20), che ha in Boudet, Lo e l’ex Pallacanestro Reggiana Verri i punti di forza.