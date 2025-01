Serie B Interregionale. La Re-Basket torna a sorridere. Sconfitta l’ultima in classifica

RE-BASKET 2000 77 SANSEBASKET 65

RE-BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Frediani 8, Alberione 17, Pedrazzi, Paparella 3, Porfilio 12, Longagnani 12, Obayagbona, Martelli, Jovanovic 4, Lusetti 7, Codeluppi 3, Digno 11. All. Baroni.

SANSEBASKET CREMONA: Turin, Belloni 8, Galdiolo 20, Grassi 15, Boschiroli ne, Ivanovskis 2, Zanotto 4, Fantoma 14, Comastri, Speronello 2. All. Coccoli.

Arbitri: Vincenzi di Mantova e Petruzzi di Milano.

Parziali: 19-19, 46-37, 62-49.

La Re-Basket 2000 (14) torna a sorridere e conquista la prima vittoria del 2025, superando in casa i cremonesi del Sansebasket (6), fanalino di coda del campionato di B Interregionale: sul parquet del PalaBigi l’inizio è equilibrato, come dimostra il 19 pari del 10’, prima che la squadra di Baroni riesca a prendere in mano il bandolo della matassa e, trascinata da Alberione, piazzi un break di 12-0 che alla fine sarà decisivo. Ad inizio ripresa è Longagnani a tenere avanti i suoi, realizzando 9 dei suoi 12 punti complessivi, mentre nella frazione conclusiva il Sansebasket prova a ritornare a contatto, con Galdiolo e Grassi primattori, ma il suo tentativo di rimonta si ferma a -8 ed il finale è in gestione. Per la Re-Basket 2000, che chiude con ben 14 conclusioni dalla lunga distanza a bersaglio e 4 atleti in doppia cifra, si tratta della settima vittoria in stagione: il prossimo impegno sarà sabato prossimo, in trasferta, con Pizzighettone.