Serie b interregionale. La Re-Basket affronta l’ultima in classifica

La Re-Basket (12) vuole approfittare della sfida al fanalino di coda del campionato di B Interregionale, la Sansebasket Cremona (6) per tornare a sorridere. Il match interno in programma alle 20 al PalaBigi deve servire ai biancoblù per ritrovare una vittoria che manca da 3 turni: domenica, nella trasferta milanese di Cernusco sul Naviglio, Alberione e compagni si sono arenati dopo aver dominato il primo quarto, ed ora devono sfruttare il fattore campo contro un’avversaria che concede quasi 90 punti ad allacciata di scarpe e che ha 3 soli successi all’attivo in stagione.

Nelle file lombarde, oltre all’esperto Zampolli (16,6 punti di media), il punto di riferimento offensivo è il reggiano Belloni, che viaggia a 14,4 punti; la Re-Basket, che avrà sicuramente più minuti da Jovanovic dopo l’esordio dell’ultimo turno, deve invece migliorare il ruolino casalingo, visto che di 6 vittorie ottenute finora, solo 2 sono arrivate a domicilio.