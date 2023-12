Serie B interregionale. "La rosa dell’Attila Junior falcidiata dagli infortuni»

"In realtà, è stata la grossa differenza fisica tra noi e l’Italservice che ci ha fatto perdere. Abbiamo giocato una buona gara, ma dobbiamo fare ancora meglio e lavorare tanto per tornare a vincere". Si lecca le ferite ma non fa drammi Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, che commenta il ko subito al palas Medi contro l’Italservice Loreto Pesaro 64-72, nella 12ª giornata di B Interregionale. Ed è un momento nero per i portorecanatesi, che hanno incassato il quarto ko consecutivo e sono da tempo orfani del playmaker Michele Caverni e dell’ala-grande Niccolò Rinaldi. "È un peccato – aggiunge coach Scalabroni – perché a cinque minuti dalla fine eravamo 58-59 e poi 62-64, ed erano due occasioni per passare in vantaggio, però non le abbiamo sfruttate. Questo ci deve spingere a fare di più, in quanto il match ce lo siamo giocato fino all’ultimo. A causa dei vari infortuni ho un roster cortissimo con soli sei giocatori a disposizione, per questo quando sbagliamo paghiamo davvero tanto".