Serie B interregionale. La Stosa Virtus medita sugli errori. Lasi: "Passo indietro con Lucca»

È stato un turno infrasettimanale molto amaro per la capolista Stosa Virtus. La formazione rossoblu, che veniva da 5 vittorie consecutive con una classifica a dir poco invidiabile, ha disputato una delle peggiori gare stagionali, perdendo meritatamente al cospetto di una Lucca che non è apparsa irresistibile ma che ha disputato una partita gagliarda e solida. Alla formazione senese sono mancate alcune pedine fondamentali, un aspetto fisiologico nel corso di una stagione lunga e impegnativa.

Tempo per ragionare sulla sconfitta non c’è perché domenica arriva un banco di prova decisivo. La Stosa sarà di scena a Empoli in uno scontro diretto a dir poco fondamentale sia per la classifica della prima fase sia in ottica seconda fase, dove ogni squadra si porterà dietro i punti conquistati negli scontri diretti con le altre ammesse al proprio raggruppamento. "Sono molto arrabbiato – ha commentato a caldo nel post Lucca coach Maurizio Lasi – perché se sabato scorso a Serravalle avevamo mostrato una prova di maturità, oggi abbiamo fatto l’opposto. Siamo entrati in campo non con la giusta concentrazione. Sapevamo benissimo che Lucca ci aveva messi in difficoltà all’andata e che arrivava galvanizzata dalla bella vittoria contro Cecina. Dopo essere partiti malissimo avevamo recuperato la gara già all’intervallo ma successivamente non abbiamo avuto le qualità per giocarcela fino in fondo. Sono mancati tanti giocatori, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. È una sconfitta che fa male ma che nel percorso ci può stare".

"Adesso – conclude il coach rossoblu – abbiamo poco tempo per preparare la partita fondamentale di Empoli. Dobbiamo dimenticare Lucca tornando a fare ciò che abbiamo dimostrato finora e ricordarci bene che per vincere a Empoli servirà la massima concentrazione da parte di tutti, mettendo in campo tutto quello che abbiamo".