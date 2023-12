Serie B interregionale. La Virtus Civitanova a Pescara. Botteghi: "Sarà una gara intensa»

"Oggi mi aspetto una gara intensa a Pescara". Matteo Botteghi, ala della Virtus Civitanova, parla della sfida alle 20.30 in casa del Pescara Basket, prima giornata di ritorno della B interregionale di basket. "Loro – aggiunge – hanno una squadra giovane costruita attorno a qualche elemento di riferimento. Mi attendo un match dai ritmi alti e noi cercheremo di ripetere la gara dell’andata". All’esordio in campionato i civitanovesi si sono imposti 86-66 e l’obiettivo è concedere il bis, il successo a Roseto nell’ultimo turno è stato importante, non solo per la classifica. "La vittoria ci trasmette quella fiducia necessaria per i prossimi impegni, ma anche per cambiare l’atteggiamento in quelle partite punto a punto che non eravamo riusciti a portare dalla nostra parte prima di questo match". La Virtus ha 10 punti mentre gli avversari di oggi ne hanno 4 di meno ed ecco che la posta in palio è alta. "Noi – conclude Botteghi – siamo partiti con il piede giusto, poi abbiamo accusato un calo".