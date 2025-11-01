Serie B Interregionale, le parole di Grandi dopo cinque sigilli di fila. "Ozzano può crescere. C’è tanto entusiasmo»

Tornare non è mai cosa semplice, specie se il segno lasciato è un solco profondo nei cuori ozzanesi. Così, il rimpatrio di coach Federico Grandi in sella ai New Flying Balls in B Interregionale, arrivato quest’estate dopo le esperienze all’Andrea Costa Imola, Fabriano e Cmo Ozzano, non è che la continuazione dei fasti di 4 stagioni fa: negli 8 anni passati ai ‘palloni volanti’, Grandi è stato l’artefice della prima storica promozione biancorossa in serie B nel 2018. Oggi la sua squadra si gode un inizio di stagione impetuoso, con 5 vittorie su 5 che ne fanno la leader della Division A e una delle squadre da piani alti del girone: Ozzano è il secondo miglior attacco (84,4 dietro Oderzo, 87,0) e soprattutto la miglior difesa (65,2) del raggruppamento.

Coach, questo weekend tirate un attimo il fiato. "Già, il turno di riposo arriva nel momento giusto, dopo 5 partite intense e altrettante vittorie. Stiamo sfruttando questi giorni per recuperare qualche giocatore acciaccato e per lavorare su alcuni aspetti del nostro gioco che possiamo ancora migliorare in vista delle prossime gare".

Che clima si sta respirando in squadra? "Il lavoro che stiamo facendo con lo staff è davvero di alto livello: ognuno sta dando il massimo, con attenzione e cura dei dettagli. Sono molto soddisfatto dell’impegno quotidiano e della mentalità del gruppo. I ragazzi si allenano con entusiasmo, c’è un bel clima in palestra e questo poi si vede anche in campo. I risultati che abbiamo ottenuto finora ne sono la conseguenza".

Avete già un’identità definita? "La cosa più stimolante è che questa squadra ha ancora grandi margini di crescita ed evoluzione. Sta a noi continuare a lavorare con umiltà e voglia di migliorare per capire fin dove possiamo arrivare".

L’8 novembre si andrà a Iseo. "Dalla prossima settimana inizieremo a pensare alla trasferta bresciana, che sarà tosta. Dopo la pausa ci aspetta un ciclo di partite impegnative, dove dovremo essere bravi ad alzare ancora l’asticella e a confermarci sul piano della continuità e dell’intensità".

Siete tornati a riempire il palasport di viale 2 Giugno. Soddisfatti? "Un aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi è l’entusiasmo che si sta riaccendendo intorno alla squadra e al pubblico ozzanese. Era ed è uno dei nostri obiettivi principali, riportare passione e coinvolgimento. Se riusciremo a farlo avremo fatto un passo importante anche per il futuro".

Giacomo Gelati