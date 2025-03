Serie B Interregionale: l’Olimpia Castello fa visita a Palestrina. Ozzano e Bologna 2016 ricaricano le pile

Tirano il fiato le bolognesi dell’Interregionale New Flying Balls e Bologna 2016, che per il rinvio dei primi e per il turno di riposo dei secondi non scenderanno in campo concedendosi qualche giorno di riposo in vista dei prossimi appuntamenti: unica bolognese in gara l’Olimpia Castello, impegnata nella poule playout domani, alle ore 18, sul parquet di Palestrina.

In casa dei ‘palloni volanti’ di coach Lolli, dov’è ancora vivissimo il ricordo della leggenda Andrea ‘Tatto’ Tattini, scomparso lunedì all’età di 70 anni, la gara interna contro la Stella Ebk Roma è stata rinviata al 26 marzo per via di una richiesta dei capitolini.

I biancorossi avranno così qualche giorno in più per preparare la gara infrasettimanale casalinga di mercoledì prossimo contro Cagliari. Fermo anche il Bologna 2016 di capitan Guerri, che ritornerà al PalaSavena l’11 marzo alle ore 20,30 contro Petrarca.

Le altre gare (play-in Gold Centro): Esperia Cagliari-Recanati oggi alle 17, Bramante Pesaro-Stella Azzurra Viterbo oggi alle 21, Carver Cinecittà-Loreto Pesaro, L’Aquila-Vigor Matelica e Amatori Pescara-Attila Porto Recanati domani alle 18.

La classifica: Vigor Matelica, Loreto Pesaro e Carver Cinecittà 18; Stella Azzurra Viterbo, Attila Porto Recanati, L’Aquila, Recanati, Bramante Pesaro ed Esperia Cagliari 12; Amatori Pescara, Stella Ebk Roma e New Flying Balls 10.

Le altre gare (play-in Out Centro): Pescara 2.0-Senigallia oggi alle 18, Roseto 2020-San Paolo Ostiense oggi alle 20,30, Vasto-Teramo a Spicchi, Valdiceppo-Mondragone e Virtus Civitanova-Ferentino domani alle 18.

La classifica: Valdiceppo e Vasto 18; Ferentino, Senigallia e San Paolo Ostiense 16; Teramo a Spicchi, Virtus Civitanova e Palestrina 14; Roseto 2020 12; Olimpia Castello 10; Mondragone e Pescara 2.0 4.

Le altre gare (play-in Out Nordest): Libertas Cernusco-Petrarca e Basket 2000-Jadran Trieste oggi alle 18,30, San Bonifacio-Blu Bergamo e Montebelluna-Nervianese oggi alle 20,30, Sansebasket Cremona-Jesolo oggi alle 21.

La classifica: Jesolo 18; Petrarca e Bologna 2016 16; Nervianese, San Bonifacio e Basket 2000 14; Blu Bergamo 12; Libertas Cernusco 10; Sansebasket Cremona e Jadran Trieste 8; Montebelluna 0.

Giacomo Gelati