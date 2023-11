Serie B Interregionale. Matelica al comando. Trullo: "Ora testa al Loreto Pesaro»

Con il prezioso successo in casa del Pisaurum la Halley Matelica è tornata in vetta alla classifica grazie alla concomintante sconfitta del Bramante Pesaro in casa del Roseto. Dunque, una vittoria doppiamente importante che, da un lato, cancella il ko di Porto Recanati e, dall’altro, riporta grande entusiasmo nel gruppo di coach Tony Trullo (foto) in vista del big match interno contro il Loreto Pesaro. "Credo – dice l’allenatore della Halley – che non abbiamo fatto ancora un allenamento al completo da inizio stagione e spero di farlo per la prima volta in settimana! Torniamo in testa insieme con il Bramante uscendo da due partite consecutive in trasferta con l’obiettivo minimo che ci eravamo dati, ovvero vincerne una, buttando la gara a Porto Recanati che poteva darci un 2 su 2 molto importante. Ora pensiamo al Loreto Pesaro, una squadra che per me rimane la favorita numero uno del campionato per il roster a disposizione: credo però che anche noi siamo una grande compagine. Spero che quella di domenica possa essere una bella partita da vedere, da parte nostra cercheremo di prepararla al meglio per provare a vincerla". Il match è in programma al palasport di Castelraimondo alle 18 di domenica.

m. g.