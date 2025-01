Serie B Interregionale. Nel week-end le pesaresi giocano al PalaMegabox

Dopo la sosta natalizia riprendono anche le minors. In serie B interregionale la prima a scendere in campo sarà il Bramante, impegnata domani pomeriggio in casa (palla a due alle 18) contro la New Flying Balls Ozzano, quarta, che la precede di quattro lunghezze in classifica. La squadra di Nicolini, che veleggia al sesto posto in classifica in solitario a 16 punti, tenta di ricucire il divario. Per quanto riguarda il Loreto, l’Italservice terza in classifica a quota 22, gioca invece domenica pomeriggio alle 17, sempre al PalaMegabox ospitando l’Olimpia Castello, dodicesima in graduatoria. Una ghiotta occasione per gli uomini di Ceccarelli per puntare di nuovo la vetta che oggi è in mano al Matelica, prima da sola a quota 24.