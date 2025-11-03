Serie B Interregionale. Niente da fare per la Rebasket. Il Romano si gode il successo

ROMANO LOMBARDO 81REBASKET 2000 75

ROMANO LOMBARDO: Turel, Guerci 12, Carrara 23, Mora 8, Ferri 3, Okoye ne, Milesi 22, Trassini 11, Imeri 2, Tomasini, Solimeno ne, Ruggirello ne All. Fumagalli.

REBASKET 2000: Costoli 2, Obayagbona, Barani ne, Yadde 7, Conti 17, Mazza 9, Modena 13, Galimberti ne, Boni ne, Caiti 17, Maramotti, Nikoci 10. All. Baroni.

Arbitri: Tondato e Favaro di Treviso.

Parziali: 15-26, 36-34, 66-53.

Stop esterno per la Rebasket 2000 (2), sconfitta in terra bergamasca nella sesta giornata di B Interregionale. A far festa è il Romano Lombardo (6), che reagisce ad un primo quarto dove sono gli uomini di Baroni a prendere in mano le redini e a chiudere sul +9, riequilibrando le sorti e andando negli spogliatoi sul +2; la Rebasket, al rientro in campo, subisce 30 punti nel solo terzo quarto e compromette la propria gara, provando poi a rientrare, senza successo, nel finale. Nelle fila reggiane i migliori sono Conti e Caiti, ma va menzionato anche il lungo Nikoci, che chiude in doppia doppia con 10 punti e 11 rimbalzi. Sabato prossimo, al PalaBigi, derby interno coi bolognesi dell’Olimpia Castel San Pietro.

Foto: Davide Caiti