Serie B Interregionale, oggi alle 21 con la neopromossa. Bramante al debutto. Arriva Forlimpopoli

Ci risiamo. A distanza di 4 mesi dall’ultima partita ufficiale ed oltre un mese di preparazione il Bramante si appresta ad esordire oggi alle 21 in questa nuova stagione in serie B interregionale andando ad affrontare, tra le mura amiche del PalaMegabox, la neopromossa Baskers Forlimpopoli.

La società romagnola è stata autentica dominatrice dell’ultima serie C avendo ottenuto 34 successi in altrettante partite, rischiando di lasciarsi sfuggire i 2 punti in appena un paio di occasioni e risultando l’unica squadra imbattuta in Italia. A guidare in panchina Forlimpopoli c’è Alessandro Tumidei, romagnolo doc ed alla sua terza stagione alla guida dei Baskers. Il roster, invece, è composto per gran parte dagli stessi giocatori che hanno vinto la serie C

"Iniziamo questo campionato in casa contro Basket Forlimpopoli – presenta l’incontro coach Massimiliano Nicolini –. Dopo diversi anni abbiamo la prima giornata in casa ed è un approccio nuovo. Affronteremo una squadra di ottimo livello con giocatori esperti allenati bene che si conoscono essendo lo stesso roster dello scorso anno. Un avversario ostico sia sotto l’aspetto fisico che tecnico-tattico. Scenderemo in campo con entusiasmo e grande voglia di fare risultato. Aspettiamo tutti gli appassionati, gli abbonati Vuelle e tutti gli amici del Bramante per sostenere i nostri ragazzi".

Il direttore sportivo Andrea Piccini entra nel merito della partita: "Il Forlimpopoli l’anno scorso ha firmato un filotto super, si avvale di un roster consolidato. Partono da favoriti, perché si conoscono già bene. E’ una squadra molto fisica, energica, grossa, difficile quindi da contenere. E’ infatti molto atletica e complicata da difendere. Iniziare subito con loro è certamente in salita. Noi siamo una squadra giovane, quindi abbiamo bisogno di crescere. Ci siamo allenati bene, ci aspettiamo una bella prestazione. Speriamo che la gente venga al palazzetto per scoprire il nuovo Bramante e che ci sostenga in questa partita non facile".

A guidare in panchina Forlimpopoli c’è Alessandro Tumidei, romagnolo doc ed alla sua terza stagione alla guida dei Baskers. Lo spot di guardia sarà occupato dal nuovo arrivato l’argentino Sebastian Vico che con le sue 39 primavere vanta una carriera di altissimo livello tra A2 e B e che nelle ultime 4 stagioni ha fatto parte dei Raggisolaris Faenza in B Nazionale. A dargli manforte ci sarà Lorenzo Brighi, fratello di Antonio, che vanta un passato anche in A2 con le magie di Forlì e Veroli. Il numero tre sarà Gabriele Fin che ad inizio carriera ha indossato anche la canotta della Fortitudo Bologna in serie A. Una formazione che vuole recitare un ruolo di primo piano in nquiesto campionato.

b.t.